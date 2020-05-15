Пільговий період для оплати комуналки у столиці триватиме до кінця обмежувальних заходів

“Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежених заходів. Ми почали тільки перший етап послаблення. Якщо до пандемії знижка 10% діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця”, - сказав Кличко.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, багато киян дослухалися до звернення та погасили борги по оплаті за комунальні послуги, так під час карантину рівень оплати за комуналку онлайн зріс на 15%.