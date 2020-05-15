Льготный период для оплаты коммуналки в столице продлится до конца ограничительных мер

"Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограниченных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал Кличко.

Напомним, по информации КГГА, многие киевляне прислушались к обращению и погасили долги по оплате за коммунальные услуги, так во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15%.