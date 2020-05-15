Льготный период для оплаты коммуналки в столице продлится до конца ограничительных мер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Льготный период для оплаты коммунальных услуг в столице продлится до конца ограничительных мер, в частности, действует скидка 10% для тех, кто платит до конца текущего месяца. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограниченных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал Кличко.
Напомним, по информации КГГА, многие киевляне прислушались к обращению и погасили долги по оплате за коммунальные услуги, так во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15%.