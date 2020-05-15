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Льготный период для оплаты коммуналки в столице продлится до конца ограничительных мер

Киев • УНН

 • 16354 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Льготный период для оплаты коммунальных услуг в столице продлится до конца ограничительных мер, в частности, действует скидка 10% для тех, кто платит до конца текущего месяца. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Льготный период для оплаты коммуналки в столице продлится до конца ограничительных мер

"Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограниченных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - сказал Кличко.

Напомним, по информации КГГА, многие киевляне прислушались к обращению и погасили долги по оплате за коммунальные услуги, так во время карантина уровень оплаты за коммуналку онлайн вырос на 15%.

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