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Пік спеки припаде на 4 липня: синоптик пояснила, якої погоди чекати найближчими днями

Київ • УНН

 • 360 перегляди

З 3 липня антициклон із Заходу принесе підвищення температури, досягаючи +35-37 градусів на півдні та Закарпатті 4 липня. Проте, спека буде короткочасною, оскільки вже 5 липня очікується зниження температури.

Пік спеки припаде на 4 липня: синоптик пояснила, якої погоди чекати найближчими днями

Попри тривожні заголовки у соцмережах і ЗМІ, аномальної спеки в Україні поки що не очікується. Синоптична ситуація у нас суттєво відрізняється від тієї, що нині фіксується у Франції, Італії чи Іспанії. У перші дні липня погода залишатиметься помірною, однак з 3 липня країну поступово охопить антициклон із Заходу, що принесе спеку - на півдні та Закарпатті температура може сягати +35…+37 градусів. Найгарячішим днем стане 4 липня. Водночас спека буде нетривалою, вже 5 липня прогнозується послаблення температурного тиску та незначне похолодання. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

За її словами, "не всі тг-канали та медіа – метеограмотні та відповідальні, тому ширять страхітливі заголовки". Синоптик додала, що розуміє занепокоєння людей через те, що в Європі, "особливо, в таких країнах як Франція, Італія, Іспанія зараз дійсно аномально високі значення температури як для червня і подекуди є навіть температурні рекорди". Проте для території України, за словами Птухи, синоптична ситуація трошки інша.

Так, дійсно. В нас буде підвищення температурних показників. Подекуди можуть бути значні температурні показники, але це досить локально. Від 3 числа на території України почне поширювати свій вплив антициклон – це поле підсиленого атмосферного тиску із Заходу, тобто з території Європи. Разом із ним будуть надходити більш теплі повітряні маси

- пояснила вона.

Синоптик зауважила, що у перші дні липня, 1 та 2, в Україні ще буде помірна повітряна маса і температурні показники "в межах +18-24, трохи вище – на півдні, та Заході. Там повітря може прогрітися до +28". Але ситуація зміниться, починаючи з 3 липня.

Температура по всій території Україні становитиме від +27 до +32 градусів. Найспекотніший день в найближчій синоптичній перспективі – це 4 липня. Тому що в цей день практично по всій території України температура буде +28-34, а у південних областях та на Закарпатті локально можуть значення температури наближатися до сильної спеки, це +35-37

- наголосила Птуха.

Водночас на додачу до цієї спеки 4 числа також буде проходити атмосферний фронт, тож, як зазначає синоптик, у поєднанні зі спекою у певних областях, "переважно це західні, північні та частково – центральні, можуть бути короткочасні дощі."

Починаючи з 5 числа за цим атмосферним фронтом очікуємо коливання температури у бік зниження. І вже 5 липня у більшості регіонів в нас +22-28, а ось по півдню і Закарпаттю залишається +30-34. Надалі температура може знов підвищуватися, але це вже треба буде уточнювати згодом

- підсумувала Птуха.

Спека в Україні: синоптик дала реальні прогнози на початок липня без паніки та перебільшень30.06.25, 19:58 • 1539 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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