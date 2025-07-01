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Пик жары придется на 4 июля: синоптик объяснила, какой погоды ждать в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 235 просмотра

С 3 июля антициклон с Запада принесет повышение температуры, достигая +35-37 градусов на юге и Закарпатье 4 июля. Однако жара будет кратковременной, так как уже 5 июля ожидается снижение температуры.

Пик жары придется на 4 июля: синоптик объяснила, какой погоды ждать в ближайшие дни

Несмотря на тревожные заголовки в соцсетях и СМИ, аномальной жары в Украине пока не ожидается. Синоптическая ситуация у нас существенно отличается от той, что сейчас фиксируется во Франции, Италии или Испании. В первые дни июля погода будет оставаться умеренной, однако с 3 июля страну постепенно охватит антициклон с Запада, что принесет жару – на юге и Закарпатье температура может достигать +35…+37 градусов. Самым жарким днем станет 4 июля. В то же время жара будет непродолжительной, уже 5 июля прогнозируется ослабление температурного давления и незначительное похолодание. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, пишет УНН.

Подробности

По ее словам, "не все тг-каналы и медиа – метеограмотные и ответственные, поэтому распространяют ужасающие заголовки". Синоптик добавила, что понимает беспокойство людей из-за того, что в Европе, "особенно, в таких странах как Франция, Италия, Испания сейчас действительно аномально высокие значения температуры как для июня и кое-где есть даже температурные рекорды". Однако для территории Украины, по словам Птухи, синоптическая ситуация немного другая.

Да, действительно. У нас будет повышение температурных показателей. Кое-где могут быть значительные температурные показатели, но это достаточно локально. С 3 числа на территории Украины начнет распространять свое влияние антициклон – это поле усиленного атмосферного давления с Запада, то есть с территории Европы. Вместе с ним будут поступать более теплые воздушные массы

- объяснила она.

Синоптик отметила, что в первые дни июля, 1 и 2, в Украине еще будет умеренная воздушная масса и температурные показатели "в пределах +18-24, немного выше – на юге, и Западе. Там воздух может прогреться до +28". Но ситуация изменится, начиная с 3 июля.

Температура по всей территории Украины составит от +27 до +32 градусов. Самый жаркий день в ближайшей синоптической перспективе – это 4 июля. Потому что в этот день практически по всей территории Украины температура будет +28-34, а в южных областях и на Закарпатье локально могут значения температуры приближаться к сильной жаре, это +35-37

- подчеркнула Птуха.

Одновременно вдобавок к этой жаре 4 числа также будет проходить атмосферный фронт, поэтому, как отмечает синоптик, в сочетании с жарой в определенных областях, "преимущественно это западные, северные и частично – центральные, могут быть кратковременные дожди".

Начиная с 5 числа за этим атмосферным фронтом ожидаем колебания температуры в сторону понижения. И уже 5 июля в большинстве регионов у нас +22-28, а вот по югу и Закарпатью остается +30-34. В дальнейшем температура может снова повышаться, но это уже нужно будет уточнять позже

- подытожила Птуха.

Жара в Украине: синоптик дала реальные прогнозы на начало июля без паники и преувеличений30.06.25, 19:58 • 1529 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
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