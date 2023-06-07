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Підрив Каховської ГЕС: Україна запросила у ЄС міжнародну допомогу, країни вже направляють необхідне обладнання

Київ • УНН

 • 388914 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна звернулася до Європейського Союзу за міжнародною допомогою у зв'язку з руйнуванням Каховської гідроелектростанції. Як повідомляє Єврокомісія, союз задіяв Механізм цивільного захисту та вже направляє необхідне обладнання, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Україна запросила у ЄС міжнародну допомогу, країни вже направляють необхідне обладнання

Цитата

"Руйнування дамби біля Нової Каховки в Україні призвело до руйнівних гуманітарних та екологічних наслідків. Поки триває евакуація постраждалого населення, Україна звернулася до міжнародної допомоги ЄС у вигляді обладнання та техніки для надання допомоги. У відповідь на це ЄС уже направляє допомогу через свій Механізм цивільного захисту", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Німеччина запропонувала 5000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія - 20 контейнерів для води та десять насосів для грязьових вод, які наразі прямують до України. Крім цього, Литва та Німеччина запропонували обладнання для прихистків, у тому числі намети, ліжка та ковдри.

Єврокомісія повідомила, що Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС підтримує прямий зв’язок з українськими екстреними службами для моніторингу точних потреб на місцях і готовий координувати подальшу допомогу Україні на основі потреб, що виникають.

Водночас гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повеней, зокрема надаючи продовольчу допомогу та питну воду, поінформували у Комісії.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на Херсонщині внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС підтоплено 29 населених пунктів.

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