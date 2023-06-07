Подрыв Каховской ГЭС: Украина запросила у ЕС международную помощь, страны уже направляют необходимое оборудование

Цитата

"Разрушение дамбы возле Новой Каховки в Украине привело к разрушительным гуманитарным и экологическим последствиям. Пока продолжается эвакуация пострадавшего населения, Украина обратилась к международной помощи ЕС в виде оборудования и техники для оказания помощи. В ответ на это ЕС уже направляет помощь через свой Механизм гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Германия предложила 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия - 20 контейнеров для воды и десять насосов для грязевых вод, которые сейчас направляются в Украину. Кроме этого, Литва и Германия предложили оборудование для убежищ, в том числе палатки, кровати и одеяла.

Еврокомиссия сообщила, что Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС поддерживает прямую связь с украинскими экстренными службами для мониторинга точных потребностей на местах и готов координировать дальнейшую помощь Украине на основе возникающих потребностей.

В то же время гуманитарное представительство ЕС в Украине координирует работу со своими гуманитарными партнерами, чтобы быстро реагировать на потребности пострадавших от наводнений, в частности предоставляя продовольственную помощь и питьевую воду, проинформировали в Комиссии.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

Напомним

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на Херсонщине в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплено 29 населенных пунктов.