Подрыв Каховской ГЭС: Украина запросила у ЕС международную помощь, страны уже направляют необходимое оборудование

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 14482 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 60552 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 110439 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 110339 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 256590 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 130852 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 119970 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 366746 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83287 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135961 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 167897 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 124489 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 23243 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 105057 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 70556 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 256564 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 288982 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 366727 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 343556 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 391439 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 71274 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 105761 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 125176 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 168546 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78552 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Подрыв Каховской ГЭС: Украина запросила у ЕС международную помощь, страны уже направляют необходимое оборудование

Киев • УНН

 • 388914 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина обратилась к Европейскому Союзу за международной помощью в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции. Как сообщает Еврокомиссия, союз задействовал Механизм гражданской защиты и уже направляет необходимое оборудование, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: Украина запросила у ЕС международную помощь, страны уже направляют необходимое оборудование

Цитата

"Разрушение дамбы возле Новой Каховки в Украине привело к разрушительным гуманитарным и экологическим последствиям. Пока продолжается эвакуация пострадавшего населения, Украина обратилась к международной помощи ЕС в виде оборудования и техники для оказания помощи. В ответ на это ЕС уже направляет помощь через свой Механизм гражданской защиты", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Германия предложила 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия - 20 контейнеров для воды и десять насосов для грязевых вод, которые сейчас направляются в Украину. Кроме этого, Литва и Германия предложили оборудование для убежищ, в том числе палатки, кровати и одеяла.

Еврокомиссия сообщила, что Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС поддерживает прямую связь с украинскими экстренными службами для мониторинга точных потребностей на местах и готов координировать дальнейшую помощь Украине на основе возникающих потребностей.

В то же время гуманитарное представительство ЕС в Украине координирует работу со своими гуманитарными партнерами, чтобы быстро реагировать на потребности пострадавших от наводнений, в частности предоставляя продовольственную помощь и питьевую воду, проинформировали в Комиссии.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

Напомним

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на Херсонщине в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС подтоплено 29 населенных пунктов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75