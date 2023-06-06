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Підрив греблі не вплине на водопостачання Дніпра - Філатов

Київ • УНН

 • 748344 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram закликав жителів не панікувати, адже підрив греблі на Каховському водосховищі не матиме впливу на водопостачання міста, передає УНН.

Підрив греблі не вплине на водопостачання Дніпра - Філатов

Цитата

"Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями міста", - повідомив мер.

"Прошу заспокоїтись та припинити паніку", - підкреслив Філатов.

Мер закликав поширювати цю інформацію серед жителів, довіряти тільки офіційним джерелам та слідкувати за повідомленнями ВЦА та міськради.

Зараз, за його словами, «Дніпроміськводоканал» готує технічний звіт для територіальної громади.

Доповнення

Водночас у Запоріжжі на тлі підриву ворогом Каховської ГЕС у річці Дніпро падає рівень води. Вода відійшла вже на 10 метрів. Однак мерія повідомляє, що для міста ситуація загрози не становить.

У Кривому Розі вода, за інформацією голови військової адміністрації міста Олександра Вілкула, теж буде, хоч ситуація складна, але місцева влада її прогнозувала і готувалася завчасно. Існує чіткий план дій, який зараз оперативно впроваджується, зауважив Вілкул.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав жителів району робити максимально можливі запаси питної і технічної води.

У Херсоні триває евакуація. Станом на 10 ранку з міста евакуйовано вже 742 особи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив окупантами Каховської ГЕС: у Новій Каховці вода дійшла до центра міста

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