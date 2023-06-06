Підрив греблі не вплине на водопостачання Дніпра - Філатов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов у Telegram закликав жителів не панікувати, адже підрив греблі на Каховському водосховищі не матиме впливу на водопостачання міста, передає УНН.
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"Шановні містяни, інформую вас офіційно, що підрив на Каховському водосховищі не має впливу на водопостачання міста Дніпро. Зараз міськводоканал спостерігає різке підвищення забору води мешканцями міста", - повідомив мер.
"Прошу заспокоїтись та припинити паніку", - підкреслив Філатов.
Мер закликав поширювати цю інформацію серед жителів, довіряти тільки офіційним джерелам та слідкувати за повідомленнями ВЦА та міськради.
Зараз, за його словами, «Дніпроміськводоканал» готує технічний звіт для територіальної громади.
Доповнення
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