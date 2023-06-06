Подрыв плотины не повлияет на водоснабжение Днепра - Филатов

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"Уважаемые горожане, информирую вас официально, что подрыв на Каховском водохранилище не имеет влияния на водоснабжение города Днепр. Сейчас горводоканал наблюдает резкое повышение забора воды жителями города", - сообщил мэр.

"Прошу успокоиться и прекратить панику", - подчеркнул Филатов.

Мэр призвал распространять эту информацию среди жителей, доверять только официальным источникам и следить за сообщениями ВГА и горсовета.

Сейчас, по его словам, «Днипрогорводоканал» готовит технический отчет для территориальной громады.

Дополнение

В то же время в Запорожье на фоне подрыва врагом Каховской ГЭС в реке Днепр падает уровень воды. Вода отошла уже на 10 метров. Однако мэрия сообщает, что для города ситуация угрозы не представляет.

В Кривом Роге вода, по информации главы военной администрации города Александра Вилкула, тоже будет, хоть ситуация сложная, но местные власти ее прогнозировали и готовились заблаговременно.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко призвал жителей района делать максимально возможные запасы питьевой и технической воды.

В Херсоне продолжается эвакуация. По состоянию на 10 утра из города эвакуированы уже 742 человека.

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