Підозрювана в утопленні своїх дітей пройде психіатричну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Катерині Бабкіній, яку підозрюють в утопленні двох своїх дітей, призначили психіатричну експертизу. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
Так, сьогодні підозрюваній призначили комплексну психолого-психіатричну експертизу в стаціонарі Київської міської клінічної психіатричної лікарні №1 в Києві, яку жінка пройде найближчим часом.
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Нагадаємо, Катерину Бабкіну підозрюють в тому, що вона втопила двох своїх дітей. Їх тіла знайшли в озері в Дарницькому районі Києва, а їх матір через деякий час затримали біля Чернігова.
В понеділок, 29 жовтня, суд арештував Бабкіну на 60 діб без права внесення застави.