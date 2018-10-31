Подозреваемая в утоплении своих детей пройдет психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Екатерине Бабкиной, которую подозревают в утоплении двух своих детей, назначили психиатрическую экспертизу. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Так, сегодня подозреваемой назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в стационаре Киевской городской клинической психиатрической больницы №1 в Киеве, которую женщина пройдет в ближайшее время.
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Напомним, Екатерину Бабкину подозревают в том, что она утопила двух своих детей. Их тела нашли в озере в Дарницком районе Киева, а их мать через некоторое время задержали возле Чернигова.
В понедельник, 29 октября, суд арестовал Бабкину на 60 суток без права внесения залога.