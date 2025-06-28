Підняв невідомий предмет, який вибухнув у руках: на Чернігівщині постраждав 11-річний хлопчик
Київ • УНН
У Чернігівській області 11-річний хлопчик госпіталізований з пораненнями. Інцидент стався у селі Олександрівка після того, як дитина підняла невідомий предмет, що вибухнув у руках.
У Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомого предмета, передає УНН із посиланням на ДСНС.
У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями
Рятувальники закликали дорослих нагадати дітям про небезпеку щодо підозрілих предметів.
На Миколаївщині трирічна дитина загинула від вибуху гранати у дворі21.05.25, 06:59 • 4908 переглядiв