Підняв невідомий предмет, який вибухнув у руках: на Чернігівщині постраждав 11-річний хлопчик

У Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомого предмета, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитину госпіталізували з пораненнями - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликали дорослих нагадати дітям про небезпеку щодо підозрілих предметів.

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