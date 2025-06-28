Поднял неизвестный предмет, который взорвался в руках: на Черниговщине пострадал 11-летний мальчик

В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестного предмета, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали с ранениями - говорится в сообщении.

Спасатели призвали взрослых напомнить детям об опасности подозрительных предметов.

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