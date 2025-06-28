Поднял неизвестный предмет, который взорвался в руках: на Черниговщине пострадал 11-летний мальчик

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
14:03 • 4710 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
13:12 • 10456 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 38630 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 104714 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 133750 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 81374 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 200621 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57086 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69352 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 56413 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.6м/с
66%
747мм
Популярные новости
Президент Польши Дуда прибыл в Киев28 июня, 07:14 • 12408 просмотра
путин заявил, что сократит военные расходы на фоне предупреждений о рецессии - Telegraph28 июня, 07:27 • 3644 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 17350 просмотра
В Одессе в результате вражеского удара погибла учительница и ее муж09:27 • 9034 просмотра
Новейшая вражеская бомба-ракета "Гром-1" сбита около Днепра - ОВА09:59 • 28906 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 133750 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 135861 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 200621 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 134771 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 221097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Юрий Игнат
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле14:03 • 4710 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 17481 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 30999 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 36889 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 135861 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ми-8
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

Поднял неизвестный предмет, который взорвался в руках: на Черниговщине пострадал 11-летний мальчик

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В Черниговской области 11-летний мальчик госпитализирован с ранениями. Инцидент произошел в селе Александровка после того, как ребенок поднял неизвестный предмет, взорвавшийся в руках.

Поднял неизвестный предмет, который взорвался в руках: на Черниговщине пострадал 11-летний мальчик

В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестного предмета, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали с ранениями 

- говорится в сообщении.

Спасатели призвали взрослых напомнить детям об опасности подозрительных предметов.

В Николаевской области трехлетний ребенок погиб от взрыва гранаты во дворе21.05.25, 06:59 • 4906 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9