Поднял неизвестный предмет, который взорвался в руках: на Черниговщине пострадал 11-летний мальчик
Киев • УНН
В Черниговской области 11-летний мальчик госпитализирован с ранениями. Инцидент произошел в селе Александровка после того, как ребенок поднял неизвестный предмет, взорвавшийся в руках.
В Черниговской области пострадал ребенок из-за взрыва неизвестного предмета, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В селе Александровка 11-летний мальчик поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали с ранениями
Спасатели призвали взрослых напомнить детям об опасности подозрительных предметов.
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