Підлітки, які постраждали внаслідок удару по території закладу освіти у Харкові, перебувають у реанімації - Терехов
Київ • УНН
Двоє підлітків у віці 13 і 15 років були важко поранені під час нападу росіян на школу в Харкові 8 травня і зараз перебувають у реанімації, лікарі борються за їхні життя і кінцівки, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Підлітки, які постраждали внаслідок удару по території закладу освіти у Харкові 8 травня, перебувають в реанімації. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
В них був не середній, а важкий. Коли я приїхав на місце влучання, то бачив цих дітей, яких евакуйовувала швидка допомога і дуже важко було. Я настільки вдячний нашим лікарям, які змогли врятувати життя цих підлітків, врятувати життя дівчини, яку теж прооперували. Це головне, щоб ми були разом. Те, що зробили лікарі це неймовірно. Зараз перебувають в реанімації, але головне, що вони живі і головне, що зберегли кінцівки, які, на жаль, були поранені
Нагадаємо
8 травня у Харкові двоє хлопчиків, віком 13 та 15 років, постраждали під час атаки рф, влучання через яку зафіксовано на території навчального закладу. Повідомлялося, що одна дитина перебувала у тяжкому стані