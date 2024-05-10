Підлітки, які постраждали внаслідок удару по території закладу освіти у Харкові, перебувають у реанімації - Терехов

Підлітки, які постраждали внаслідок удару по території закладу освіти у Харкові 8 травня, перебувають в реанімації. Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Ігор Терехов, передає УНН.

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В них був не середній, а важкий. Коли я приїхав на місце влучання, то бачив цих дітей, яких евакуйовувала швидка допомога і дуже важко було. Я настільки вдячний нашим лікарям, які змогли врятувати життя цих підлітків, врятувати життя дівчини, яку теж прооперували. Це головне, щоб ми були разом. Те, що зробили лікарі це неймовірно. Зараз перебувають в реанімації, але головне, що вони живі і головне, що зберегли кінцівки, які, на жаль, були поранені