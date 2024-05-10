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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов

Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове, находятся в реанимации - Терехов

Киев  •  УНН

10 мая 2024, 12:10  •  12102 просмотра

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Двое подростков в возрасте 13 и 15 лет были тяжело ранены во время нападения россиян на школу в Харькове 8 мая и сейчас находятся в реанимации, врачи борются за их жизни и конечности, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Подростки, пострадавшие в результате удара по территории учебного заведения в Харькове 8 мая, находятся в реанимации. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

У них был не средний, а тяжелый. Когда я приехал на место попадания, то видел этих детей, которых эвакуировала скорая помощь и очень трудно было. Я настолько благодарен нашим врачам, которые смогли спасти жизнь этих подростков, спасти жизнь девушки, которую тоже прооперировали. Это главное, чтобы мы были вместе. То, что сделали врачи это невероятно. Сейчас находятся в реанимации, но главное, что они живы и главное, что сохранили конечности, которые, к сожалению, были ранены

 - сказал Терехов.

Напомним

8 мая в Харькове двое мальчиков, в возрасте 13 и 15 лет, пострадали во время атаки рф, попадание из-за которой зафиксировано на территории учебного заведения. Сообщалось, что один ребенок находился в тяжелом состоянии

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
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