Під посольством Білорусі у Києві знову пройде акція

"Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі, які суперечать суспільним настроям і даним неофіційних опитувань, мирні демонстранти та демонстрантки, які вийшли на протести проти фальсифікацій у різних містах, стикнулися з хвилею міліцейського насильства. Невибіркове і непропорційне застосування сили, у результаті якого постраждали багато людей, та свавільні арешти суперечать принципам прав людини, зокрема, праву на свободу слова та свободу мирних зібрань. Ми вимагаємо неупередженого розслідування цих жахливих подій, притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності; закликаємо до звільнення учасників та учасниць мирних зібрань і політичних активістів і активісток, затриманих напередодні виборів", - пишуть організатори.



Зазначається, що на акції можна буде долучитися до живого ланцюга солідарності, а також висловитися під час вільного мікрофона.



Так, захід має розпочатись о 17:00 під будівлею дипустанови. Організатором значиться Amnesty International Ukraine.



Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо що у Мінську затримали двох українців - Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва.

Також нагадаємо, 10 серпня під посольством Білорусі в Києві пройшла акція протесту "Живи Білорусь". Активісти виступають проти результатів виборів президента Білорусі. Під час акції протесту виникли сутички із правоохоронцями, стало відомо про затримання двох активістів. Згодом стало відомо, що звільненому з РФ у межах обміну Олександру Кольченку присудили 40 годин виправних робіт через участь в акції протесту під білоруським посольством.