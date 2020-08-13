Под посольством Беларуси в Киеве снова пройдет акция

"После объявления результатов президентских выборов в Беларуси, которые противоречат общественным настроениям и данным неофициальных опросов, мирные демонстранты и демонстрантки, которые вышли на протесты против фальсификаций в разных городах, столкнулись с волной милицейского насилия. Неизбирательное и непропорциональное применение силы, в результате которого пострадали многие людей, и произвольные аресты противоречат принципам прав человека, в частности, право на свободу слова и свободу мирных собраний. Мы требуем беспристрастного расследования этих ужасных событий, привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности; призываем к освобождению участников и участниц мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных накануне выборов", - пишут организаторы.



Отмечается, что на акции можно будет присоединиться к живой цепи солидарности, а также высказаться во время свободного микрофона.



Так, мероприятие должно начаться в 17:00 под зданием дипмиссии. Организатором значится Amnesty International Ukraine.



Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Минске задержали двух украинцев - Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также напомним, 10 августа под посольством Беларуси в Киеве прошла акция протеста "Живи Беларусь". Активисты выступают против результатов выборов президента Беларуси. Во время акции протеста произошли столкновения с правоохранителями, стало известно о задержании двух активистов. Впоследствии стало известно, что освобожденному с РФ в рамках обмена Александру Кольченко присудили 40 часов исправительных работ за участие в акции протеста под белорусским посольством.