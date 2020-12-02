Під охороною поліції та без Кернеса: міськрада Харкова у старому складі зібралася на сесію

У пресслужбі Харківської міської ради повідомили, що розпочалася тридцять восьма сесія Харківської міської ради VII скликання.

На запитання, чи поліція забезпечує правопорядок під час сесії в Харківській міській раді, Баранник відповіла: “Певна кількість (правоохоронців — ред.) є”.

“На сесії присутні представники Харківської облради, члени виконавчого комітету міськради, директори департаментів, керівники райадміністрацій, представники громадськості та ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для роботи сесії зареєструвалися 66 депутатів. До порядку денного включено 24 питання і “Різне”.

Нагадаємо, у поліції Харківщини раніше повідомляли про провадження щодо зникнення Кернеса, але згодом видалили повідомлення. Уже 10 листопада з'явилося нове фото "зниклого" Геннадія Кернеса, про розшук якого раніше повідомляла поліція.

Зазначимо, що Геннадій Кернес у середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини. У жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.