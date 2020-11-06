Під КСУ на пікет збираються противники відкриття ринку землі

"Допоможемо суддям Конституційного суду 6 листопада (п’ятниця) прийняти рішення в інтересах українців! Закон "Про ринок землі" - неконституційний, вже час це визнати на державному рівні. Збираємося під КСУ о 9:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Конституційний суд після скасування зборів суддів взявся 2 листопада за ринок землі. Пізніше в Суді повідомили, що наразі не ухвалювали рішень у справах щодо земельної реформи.

Поруч з цим, у Держгеокадастрі заявили про незворотність відкриття ринку землі попри рішення КСУ, зазначивши, що якщо Конституційний Суд визначає законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення неконституційним, Держгеокадастр продовжить передачу земель ОТГ.

Нагадємо, на думку авторів клопотання, відсутність офіційного тлумачення поняття землі "як об’єкта права власності Українського народу", основного національного багатства у контексті першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14. Конституції України може у подальшому поставити під сумнів відповідність Основному Закону України будь-якого з прийнятих законів, а також призвести до порушення громадянської злагоди в Україні. Народні депутати України стверджують, що право власності "на землю Українського народу і право власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад, держави не є тотожними".