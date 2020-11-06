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Под КСУ на пикет собираются противники открытия рынка земли

Под КСУ на пикет собираются противники открытия рынка земли

Киев  •  УНН

 • 16157 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве в 9 утра возле Конституционного суда активисты будут собираться на пикет с требованием признать закон о рынке земли неконституционным. Об этом говорится на Facebook ВО "Свобода", передает УНН.

"Поможем судьям Конституционного суд 6 ноября (пятница) принять решение в интересах украинцев! Закон "О рынке земли" - неконституционный, пора это признать на государственном уровне. Собираемся под КСУ в 9:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Конституционный суд после отмены собрания судей взялся 2 ноября за рынок земли. Позже в суде сообщили, что пока не принимали решений по делам о земельной реформе.

Рядом с этим, в Госгеокадастре заявили о необратимости открытия рынка земли несмотря на решение КСУ, отметив, что если Конституционный Суд определяет законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения неконституционным, Госгеокадастр продолжит передачу земель ОТГ.

Напоминаем, по мнению авторов ходатайства, отсутствие официального толкования понятия земли "как объекта права собственности Украинского народа", основного национального богатства в контексте первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины может в дальнейшем поставить под сомнение соответствие Основному закону Украины любого из принятых законов, а также привести к нарушению гражданского согласия в Украине. Народные депутаты Украины утверждают, что право собственности "на землю Украинского народа и право собственности на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин, государства не являются тождественными".

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