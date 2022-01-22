Під час стрілянини на курорті Мексики двоє канадців загинули, 1 поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Двоє канадців загинули і ще один отримав поранення в результаті стрілянини в готелі на узбережжі Карибського моря в Мексиці, повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
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Начальник держбезпеки штату Кінтана-Роо Лусіо Ернандес повідомив, що влада розшукує гостя готелю Xcaret, який відкрив стрілянину.
Курорт Xcaret розташований на південь від Плайя-дель-Кармен.
Влада повідомила, що всіх трьох постраждалих доставили до лікарні, але двоє померли.
Прокуратура штату Кінтана-Роо повідомила, що підозрюваний у стрілянині, очевидно, також був гостем. Канадська поліція заявила,що нападник відомий злочинць з тривалим стажем, пов’язаним із пограбуваннями, наркотиками та зброєю. У відомстві повідомили, що обидва загиблих також мали судимість.
Додамо
Це не останній акт насильства на знаменитій мексиканській рив’єрі Майя, перлині її туристичної індустрії.
У листопаді в результаті перестрілки на пляжі Пуерто-Морелос загинули двоє підозрюваних у торгівлі наркотиками.
Наприкінці жовтня, в південному місті Тулум, двоє туристів — один каліфорнійський туристичний блогер, а інший німець, — потрапили під перехресний вогонь конкуруючих наркодилерів і були вбиті.
Після цих подій президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор відправив майже 1500 членів Національної гвардії для посилення безпеки в цьому районі.