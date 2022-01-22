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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Під час стрілянини на курорті Мексики двоє канадців загинули, 1 поранений

Під час стрілянини на курорті Мексики двоє канадців загинули, 1 поранений

Київ • УНН

 • 21771 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Двоє канадців загинули і ще один отримав поранення в результаті стрілянини в готелі на узбережжі Карибського моря в Мексиці, повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Начальник держбезпеки штату Кінтана-Роо Лусіо Ернандес повідомив, що влада розшукує гостя готелю Xcaret, який відкрив стрілянину.

Курорт Xcaret розташований на південь від Плайя-дель-Кармен.

Влада повідомила, що всіх трьох постраждалих доставили до лікарні, але двоє померли.

Прокуратура штату Кінтана-Роо повідомила, що підозрюваний у стрілянині, очевидно, також був гостем. Канадська поліція заявила,що нападник відомий злочинць з тривалим стажем, пов’язаним із пограбуваннями, наркотиками та зброєю. У відомстві повідомили, що обидва загиблих також мали судимість.

Додамо

Це не останній акт насильства на знаменитій мексиканській рив’єрі Майя, перлині її туристичної індустрії.

У листопаді в результаті перестрілки на пляжі Пуерто-Морелос загинули двоє підозрюваних у торгівлі наркотиками.

Наприкінці жовтня, в південному місті Тулум, двоє туристів — один каліфорнійський туристичний блогер, а інший німець, — потрапили під перехресний вогонь конкуруючих наркодилерів і були вбиті.

Після цих подій президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор відправив майже 1500 членів Національної гвардії для посилення безпеки в цьому районі.

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