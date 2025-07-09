Під час проведення "Тур де Франс" чоловік із ножем напав на поліцейського

У Франції було затримано чоловіка після того, як він поранив ножем співробітника поліції недалеко від фінішної межі четвертого етапу "Тур де Франс". Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Під час четвертого етапу велоперегонів "Тур де Франс" у Руані, неподалік від фінішу, чоловік із ножем почав погрожувати перехожим, а згодом намагався поранити поліцейського. Нападника зупинили пострілом — він отримав легке поранення в ногу та був затриманий - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався ще до прибуття гонщиків. Як повідомляє Le Parisien із посиланням на власні джерела, поліцейський, на якого напав зловмисник, не постраждав, оскільки був у бронежилеті. Одразу після цього інший поліцейський відкрив вогонь по нападнику.

За даними слідства, затриманому - 21 рік. Його розшукували з 24 червня - у той день він утік із лікарні. Наразі проти нього відкрито справу за підозрою у замаху на вбивство поліцейського.

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