Під час проведення "Тур де Франс" чоловік із ножем напав на поліцейського
Київ • УНН
У Франції затримали 21-річного чоловіка, який поранив поліцейського ножем біля фінішу етапу "Тур де Франс". Нападника зупинили пострілом у ногу, він перебував у розшуку після втечі з лікарні.
У Франції було затримано чоловіка після того, як він поранив ножем співробітника поліції недалеко від фінішної межі четвертого етапу "Тур де Франс". Про це повідомляє Bild, пише УНН.
Під час четвертого етапу велоперегонів "Тур де Франс" у Руані, неподалік від фінішу, чоловік із ножем почав погрожувати перехожим, а згодом намагався поранити поліцейського. Нападника зупинили пострілом — він отримав легке поранення в ногу та був затриманий
Інцидент стався ще до прибуття гонщиків. Як повідомляє Le Parisien із посиланням на власні джерела, поліцейський, на якого напав зловмисник, не постраждав, оскільки був у бронежилеті. Одразу після цього інший поліцейський відкрив вогонь по нападнику.
За даними слідства, затриманому - 21 рік. Його розшукували з 24 червня - у той день він утік із лікарні. Наразі проти нього відкрито справу за підозрою у замаху на вбивство поліцейського.
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