На Тур де Франс-2025 фанати спостерігали за велогонкою прямо з цвинтаря
Київ • УНН
Під час другого етапу велогонки Тур де Франс-2025 глядачі спостерігали за змаганнями з цвинтаря. Ця поведінка викликала обурення серед шанувальників велоспорту.
Під час другого етапу велогонки Тур де Франс-2025 натовп глядачів спостерігав за змаганнями з цвинтаря. Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.
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Зазначається, що трохи менше ніж за 9 км до фінішу етапу маршрут гонки пролягав повз цвинтар. Велика кількість глядачів спостерігала за гонкою саме з території кладовища.
Враховуючи драму під час гонки, схоже, що деякі фанати так прагнули побачити це на власні очі, що не звертали уваги на оточення, щоб мати змогу дивитися це наживо
Вказується, що така поведінка викликала обурення багатьох шанувальників велоспорту.
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