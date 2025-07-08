На Тур де Франс-2025 фанати спостерігали за велогонкою прямо з цвинтаря

Під час другого етапу велогонки Тур де Франс-2025 натовп глядачів спостерігав за змаганнями з цвинтаря. Про це повідомляє Daily Mail, інформує УНН.

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Зазначається, що трохи менше ніж за 9 км до фінішу етапу маршрут гонки пролягав повз цвинтар. Велика кількість глядачів спостерігала за гонкою саме з території кладовища.

Враховуючи драму під час гонки, схоже, що деякі фанати так прагнули побачити це на власні очі, що не звертали уваги на оточення, щоб мати змогу дивитися це наживо - пише видання.

Вказується, що така поведінка викликала обурення багатьох шанувальників велоспорту.

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