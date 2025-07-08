На Тур де Франс-2025 фанаты наблюдали за велогонкой прямо с кладбища

Во время второго этапа велогонки Тур де Франс-2025 толпа зрителей наблюдала за соревнованиями с кладбища. Об этом сообщает Daily Mail, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что чуть менее чем за 9 км до финиша этапа маршрут гонки пролегал мимо кладбища. Большое количество зрителей наблюдало за гонкой именно с территории кладбища.

Учитывая драму во время гонки, похоже, что некоторые фанаты так стремились увидеть это собственными глазами, что не обращали внимания на окружение, чтобы иметь возможность смотреть это вживую - пишет издание.

Указывается, что такое поведение вызвало возмущение многих поклонников велоспорта.

Напомним

В апреле украинский велогонщик Александр Гудыма стал серебряным призером этапа Кубка мира по маунтинбайку среди спортсменов до 23-х лет в городе Леоганг (Австрия).

Трехкратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар во второй раз победил в бельгийской однодневке Тур Фландрии