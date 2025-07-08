На Тур де Франс-2025 фанаты наблюдали за велогонкой прямо с кладбища
Киев • УНН
Во время второго этапа велогонки Тур де Франс-2025 зрители наблюдали за соревнованиями с кладбища. Такое поведение вызвало возмущение среди поклонников велоспорта.
Во время второго этапа велогонки Тур де Франс-2025 толпа зрителей наблюдала за соревнованиями с кладбища. Об этом сообщает Daily Mail, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что чуть менее чем за 9 км до финиша этапа маршрут гонки пролегал мимо кладбища. Большое количество зрителей наблюдало за гонкой именно с территории кладбища.
Учитывая драму во время гонки, похоже, что некоторые фанаты так стремились увидеть это собственными глазами, что не обращали внимания на окружение, чтобы иметь возможность смотреть это вживую
Указывается, что такое поведение вызвало возмущение многих поклонников велоспорта.
Напомним
В апреле украинский велогонщик Александр Гудыма стал серебряным призером этапа Кубка мира по маунтинбайку среди спортсменов до 23-х лет в городе Леоганг (Австрия).
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