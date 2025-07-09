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Во время проведения "Тур де Франс" мужчина с ножом напал на полицейского

Киев • УНН

 • 403 просмотра

Во Франции задержали 21-летнего мужчину, который ранил полицейского ножом возле финиша этапа "Тур де Франс". Нападавшего остановили выстрелом в ногу, он находился в розыске после побега из больницы.

Во время проведения "Тур де Франс" мужчина с ножом напал на полицейского

Во Франции был задержан мужчина после того, как он ранил ножом сотрудника полиции недалеко от финишной черты четвертого этапа "Тур де Франс". Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Во время четвертого этапа велогонки "Тур де Франс" в Руане, неподалеку от финиша, мужчина с ножом начал угрожать прохожим, а затем пытался ранить полицейского. Нападавшего остановили выстрелом — он получил легкое ранение в ногу и был задержан.

- говорится в сообщении.

Инцидент произошел еще до прибытия гонщиков. Как сообщает Le Parisien со ссылкой на собственные источники, полицейский, на которого напал злоумышленник, не пострадал, поскольку был в бронежилете. Сразу после этого другой полицейский открыл огонь по нападавшему.

По данным следствия, задержанному - 21 год. Его разыскивали с 24 июня - в тот день он сбежал из больницы. Сейчас против него открыто дело по подозрению в покушении на убийство полицейского.

На Тур де Франс-2025 фанаты наблюдали за велогонкой прямо с кладбища08.07.25, 03:18 • 1658 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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