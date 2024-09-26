Під час нічної атаки на Україну російські "шахеди" залетіли до білорусі - "Гаюн"

В ніч на 26 вересня, під час масованої дронової атаки рф на Україну декілька "шахедів" зайшли у повітряний простір білорусі. Про це пише "Беларусский гаюн", передає УНН.

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Дані моніторингових каналів свідчать, що перший дрон перетнув кордон з Білоруссю близько 00:13 в районі н.п. Любеч і за 30 хвилин повернувся. Ще декілька "шахедів" заходили до Білорусі о 02:29, 03:05 та 03:52.

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Один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "шахед" рухався у напрямку до Гомеля, що з ним було далі — невідомо - пише "Беларусский гаюн".

Зазначається, що протягом ночі в небі над південним сходом країни чергували два винищувачі: перший піднявся з "Барановичів" близько 00:30, а другий – о 02:50.

Нагадаємо

У ніч на 26 вересня Сили оборони України відбили масштабну повітряну атаку. Збито 66 з 78 ударних БПЛА "Shahed" та 4 з 6 ворожих ракет, 8 БПЛА втрачено локаційно.