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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время ночной атаки на Украину российские «шахеды» залетели в Беларусь - «Гаюн»

Во время ночной атаки на Украину российские «шахеды» залетели в Беларусь - «Гаюн»

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 11:57  •  8503 просмотра

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Во время массированной атаки на Украину несколько российских дронов «Шахед» залетели в воздушное пространство Беларуси. Белорусские истребители поднялись в воздух для дежурства над юго-востоком страны.

В ночь на 26 сентября, во время массированной дроновой атаки рф на Украину несколько «шахедов» зашли в воздушное пространство Беларуси. Об этом пишет «Беларусский гаюн», передает УНН.

Детали

Данные мониторинговых каналов свидетельствуют, что первый дрон пересек границу с Беларусью около 00:13 в районе н.п. Любеч и через 30 минут вернулся. Еще несколько «шахедов» заходили в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52.

Сбитый в беларуси беспилотник упал на склад, вызвав пожар5 сентября 2024, 09:33 • 13282 просмотра

Один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. Известно, что «шахед» двигался в направлении Гомеля, что с ним было дальше - неизвестно

- пишет «Белорусский гаюн».
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Отмечается, что в течение ночи в небе над юго-востоком страны дежурили два истребителя: первый поднялся из «Барановичей» около 00:30, а второй - в 02:50.

Напомним,

В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины отразили масштабную воздушную атаку. Сбито 66 из 78 ударных БПЛА «Shahed» и 4 из 6 вражеских ракет, 8 БПЛА потеряно локально.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
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