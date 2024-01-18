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Під Авдіївкою росіяни десантують піхоту з бронетехніки, але при цьому зазвичай втрачають танки - Штупун

Під Авдіївкою росіяни десантують піхоту з бронетехніки, але при цьому зазвичай втрачають танки - Штупун

Київ • УНН

 • 31308 перегляди

Біля Авдіївки росіяни знову почали активно використовувати бронетехніку, проте Сили оборони України успішно її знищують.

Біля Авдіївки росіяни знову почали активно використовувати бронетехніку, проте Сили оборони України успішно її знищують. Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає УНН.

Противник знову почав активно застосовувати бронетехніку для підтримки та десантування піхоти. Зазвичай це танки та декілька БТР, БМП на яких розміщується піхота. Майже завжди танки знищуються, тобто дуже рідко вони можуть відходити. А БТР і БМП висаджують піхоту та намагаються втекти

- сказав Штупун.

Деталі

За його словами, наразі в районі Авдіївки спостерігається велика кількість бойових зіткнень. Ворог також активно наносить авіаційні удари. Вже майже тиждень їх щодобова кількість не опускається нижче 40, а вчора був зафіксований 41 випадок застосування керованих авіаційних бомб, повідомив Штупун.

Нагадаємо 

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" за три дні ворог втратив 41 бронемашину, серед них 17 танків.

16 січня британські аналітики заявили, що попри спроби росіян просунутись на Авдіївському напрямку оточення Авдіївки найближчим часом виглядає дуже малоймовірним. Британські експерти підкреслюють, що обмеженого територіального успіху окупанти досягають значною ціною.

росіяни вночі з авіації атакували Авдіївку, за добу 19 разів обстріляли Донеччину18.01.24, 11:12 • 24277 переглядiв

Ганна Оніщенко

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