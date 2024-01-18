Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун
Киев • УНН
Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают.
Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает УНН.
Противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Обычно это танки и несколько БТР, БМП на которых размещается пехота. Почти всегда танки уничтожаются, то есть очень редко они могут отходить. А БТР и БМП высаживают пехоту и пытаются cбежать
Детали
По его словам, сейчас в районе Авдеевки наблюдается большое количество боевых столкновений. Враг также активно наносит авиационные удары. Уже почти неделю их ежесуточное количество не опускается ниже 40, а вчера был зафиксирован 41 случай применения управляемых авиационных бомб, сообщил Штупун.
Напомним
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков.
16 января британские аналитики заявили, что несмотря на попытки россиян продвинуться на Авдеевском направлении окружение Авдеевки в ближайшее время выглядит очень маловероятным. Британские эксперты подчеркивают, что ограниченного территориального успеха оккупанты достигают значительной ценой.
россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область18 январь 2024, 09:12 • 20725 просмотров
Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун
Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают.
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