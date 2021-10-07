Піар, а не реальна робота: Охріменко про роботу ТСК з питань захисту прав інвесторів

Цитата

“ТСК з питань захисту інвесторів — це взагалі піар, просто піар. За всю історію України жодне ТСК ніколи нічого реально не зробило. Поряд з цим у нас дуже модно говорити про зарубіжні інвестиції. Тому маємо те, що маємо. А про українські — не модно. Тому подібні ТСК створюються не з точки зору здорового глузду, а з точки зору моди”, — вважає експерт.

Водночас на важливості вітчизняного інвестора наголошує президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. На його думку, українська влада не повинна знецінювати значимість вітчизняних підприємців у розвитку української економіки.

“Коли ми декларуємо стратегічні цілі — залучення інвестицій чи захисту бізнесу, то дуже часто маємо на увазі тільки іноземні інвестиції, іноземний приватний капітал. А це — неправильно, бо праця національного інвестора надважлива... В цьому контексті не можна проводити лінію розмежування між іноземним інвестором і національним. Це все в цілому приватний капітал, незалежно від його джерела”, — підкреслив Анатолій Кінах.

Деталі

Тим часом деякі іноземні компанії для захисту власних інтересів використовують так званий “шантаж інвестиціями”. Так, зокрема, представники компанії Scania Україна неодноразово наголошували на важливості цієї компанії як іноземного інвестора. І апелювали тим, що мовляв програш шведської компанії у судовій справі з українським дилером “Журавлина” може звести інвестиції цієї країни у нашу нанівець.

Таку позицію Scania Україна активно підтримували й деякі експерти.

Однак, на противагу їм, лунали заяви від народних депутатів України відносно нерівних умов у іноземного та вітчизняного інвестора щодо захисту своїх прав з боку держави.

Контекст

Під час одного з етапів судових засідань між вітчизняним дилером “Журавлини” та шведським інвестором Scania Україна, посол Швеції Тобіас Тиберг навіть направив лист голові суду, у якому вказав на важливості бізнес-клімату в Україні. Про це розповів директор та власник української компанії “Журавлини” Олег Політило. Фірма вже майже 9-ть років судиться зі шведським дистриб’ютором Scania Україна. На думку Політила, цей лист нібито мав вплив на хід справи, бо після листа посла Швеції судове засідання — відклали, а колегія суддів — змінилася.

Наступне судове засідання між “Журавлиною” та Scania Україна призначене на 20 жовтня. За справою, як виявилося, слідкує і Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів, а саме — голова ТСК Галина Янченко. Свого часу стосовно цієї справи вона заявляла — мовляв Тимчасова слідча комісія займає нейтральну позицію. Однак, у своєму блозі озвучувала лише позицію іноземного інвестора. Наразі особисто Галина Янченко відмовляється від коментарів та заявляє, що ТСК не займає нічиїх позицій, однак у ЗМІ справу Scania Україна вже називають кейсом, який реально показує роботу ТСК.