Пиар, а не реальная работа: Охрименко о работе ВСК по вопросам защиты прав инвесторов

Цитата

“ВСК по вопросам защиты инвесторов — это вообще пиар, просто пиар. За всю историю Украины ни одна ВСК никогда ничего реально не сделала. Наряду с этим у нас очень модно говорить о иностранных инвестициях. Поэтому имеем то, что имеем. А об украинских — не модно. Поэтому подобные ВСК создаются не с точки зрения здравого смысла, а с точки зрения моды”, — считает эксперт.

В то же время важность отечественного инвестора отмечает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. По его мнению, украинская власть не должна обесценивать значимость отечественных предпринимателей в развитии украинской экономики.

“Когда мы декларируем стратегические цели — привлечение инвестиций или защиты бизнеса, то очень часто имеем в виду только иностранные инвестиции, иностранный частный капитал. А это — неправильно, потому что труд национального инвестора сверхважен... В этом контексте нельзя проводить линию разграничения между иностранным инвестором и национальным. Это все в целом частный капитал, независимо от его источника”, — подчеркнул Анатолий Кинах.

Детали

Между тем некоторые иностранные компании для защиты собственных интересов используют так называемый “шантаж инвестициями”. Так, в частности, представители компании Scania Украина неоднократно подчеркивали важность этой компании как иностранного инвестора. И апеллировали тем, что мол проигрыш шведской компании в судебном деле с украинским дилером “Журавлына” может свести инвестиции этой страны в нашу нет.

Такую позицию Scania Украина активно поддерживали и некоторые эксперты.

Однако, в противовес им, звучали заявления от народных депутатов Украины относительно неравных условий у иностранного и отечественного инвестора по защите своих прав со стороны государства.

Контекст

Во время одного из этапов судебных заседаний между отечественным дилером “Журавлыной” и шведским инвестором Scania Украина, посол Швеции Тобиас Тиберг даже направил письмо председателю суда, в котором указал важность бизнес-климата в Украине. Об этом рассказал директор и владелец украинской компании “Журавлына” Олег Политыло. Фирма уже почти 9-ть лет судится со шведским дистрибьютором Scania Украина. По мнению Политыло, это письмо якобы имел влияние на ход дела, потому что после письма посла Швеции судебное заседание — отложили, а коллегия судей — изменилась.

Следующее судебное заседание между “Журавлыной” и Scania Украинп назначена на 20 октября. За делом, как оказалось, следит и Временная специальная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов, а именно — председатель ВСК Галина Янченко. В свое время по этому делу она заявляла — мол Временная следственная комиссия занимает нейтральную позицию. Однако, в своем блоге озвучивала только позицию иностранного инвестора. Сейчас лично Галина Янченко отказывается от комментариев и заявляет, что ВСК не занимает ничьих позиций, однако в СМИ дело Scania Украина уже называют кейсом, который реально показывает работу ВСК.