Pfizer готує поставку вакцин до Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Pfizer заявляє, що готує партію доз вакцин проти COVID, яку відправить до Великої Британії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Pfizer Inc заявила, що має на меті доставити заплановані дози вакцин від COVID-19 у Велику Британію відповідно до узгодженого щомісячного графіку, після того, як країна попередила про значне скорочення наявних поставок вакцин.
До слова, британцям вводять вакцину Pfizer разом із вакциною AstraZeneca.
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“Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, щоб забезпечити, щоб поставки нарощувалися і далі. Ми маємо намір продовжувати робити постійні поставки вакцин до Великобританії з квітня по червень відповідно до наших контрактних зобов’язань”, — заявила речниця Pfizer.
Нагадаємо
Людям старше 50 років у Великій Британії запропонують першу вакцинацію проти коронавірусу до середини квітня. Два випадки нового штаму коронавірусу, про які вперше було повідомлено на Філіппінах, були виявлені в Англії.
Єврокомісія (ЄК) і американо-німецький консорціум компаній Pfizer і BioNTech домовилися про прискорене постачання 10 млн доз вакцини від коронавірусу в другому кварталі поточного року.
До слова, за даними ВООЗ, в Британії зафіксували 4 274 579 випадків коронавірусу, 125 831 осіб померли.