У Великій Британії виявили "філіппінський" штам коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Два випадки нового штаму коронавірусу, про які вперше було повідомлено на Філіппінах, були виявлені в Англії. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Що відомо
Зазначається, що Служба охорони здоров’я Англії заявила, що цей варіант містить ряд помітних мутацій, в тому числі E484K підвещнний вміст білка, знайденого в варіанті Манауса.
Як зазначає видання, фахівцями висловлювалися побоювання, що вакцини можуть бути не настільки ефективні проти цього білка.
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Втім, новий штам був позначений як досліджуваний варіант (VUI), а не як варіант, що викликає стурбованість, як, наприклад, штам Манауса.
Деталі
Міністерство охорони здоров’я Англії заявило, що один з випадків пов’язаний з міжнародними поїздками, а інший все ще розслідується, але поки так і не встановило, де той чи інший з них був знайдений.
Це сталося після того, як 9 березня Філіппіни повідомили про 33 випадках нового варіанту.
Нагадаємо
Напередодні у Франції повідомили, що зафіксували новий штам коронавірусу.