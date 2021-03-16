"Британський" штам коронавірусу виявили у ще двох областях України – ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На територіях Вінницької та Закарпатської областей виявлено випадки "британського" штаму COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
Цитата:
"15 березня 2021 року вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я отримала результати секвенування решти 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі Клініки Шаріте. На територіях Вінницької (4 зразки) та Закарпатської (2 зразки) областей — виявлено циркуляцію мутованих штамів, які мають британське походження. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Крім того, повідомляється, що визначено зміни (del HV69/70 у Spike-protein) у 2 зразках зі Львівської та Луганської областей.
"Раніше отримані результати секвенування з Клініки Шаріте виявили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів — генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії", - зазначається в повідомленні.
В ЦГЗ інформують, що циркуляцію мутованих штамів, які мають південно-африканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження — не виявлено.
Доповнення
4 березня МОЗ України офіційно заявив, що в країні зафіксували циркуляцію "британського" штаму коронавірусу, який є більш заразним, ніж звичайний. Цей варіант COVID-19 виявили у двох хворих із Івано-Франківської області. Київ повідомив про це Всесвітню організацію охорони здоров'я.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що в Україні з високою ймовірністю циркулюють такі штами коронавірусу SARS-CoV-2, як “британський”, “бразильський” та “африканський”, не всі вони наразі були виявлені лабораторним шляхом.