"Британский" штамм коронавируса обнаружили в еще двух областях Украины - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На территориях Винницкой и Закарпатской областей выявлены случаи "британского" штамма COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
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"15 марта 2021 года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила результаты секвенирования остальных 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе Клиники Шарите. На территориях Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей - выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, сообщается, что определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в 2 образцах из Львовской и Луганской областей.
"Раньше полученные результаты секвенирования из Клиники Шарите обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии", - отмечается в сообщении.
В ЦОЗ сообщают, что циркуляцию мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения - не обнаружено.
Дополнение
4 марта Минздрав Украины официально заявил, что в стране зафиксировали циркуляцию "британского" штамма коронавируса, который является более заразным, чем обычный. Этот вариант COVID-19 обнаружили у двух больных из Ивано-Франковской области. Киев сообщил об этом во Всемирную организацию здравоохранения.
Начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украине с высокой вероятностью циркулируют такие штаммы коронавируса SARS-CoV-2, как "британский", "бразильский" и "африканский", не все они пока были обнаружены лабораторным путем.