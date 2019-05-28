Петицію за відставку Зеленського скеровано на розгляд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського" було скеровано на розгляд, збір підписів на підтримку петиції завершився, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.
Так, петиція, оприлюднена 22 травня, за тиждень набрала понад 60 тис. голосів. Автором значиться Максим Безрук.
"Вельмишановний Володимире Олександровичу, голосування за Вас у більшості своїй було голосуванням протестним. Насправді Ви не маєте підтримки 73% виборців. Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців, що мають різні, почасти діаметрально протилежні погляди і бажання. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання та інавгурації, Ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", - йдеться в тексті петиції.
Як повідомляв УНН, петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" лише за добу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.
Пізніше очільник АП Андрій Богдан заявив, що Адміністрація президента вважає жартом петицію щодо відставки Зеленського.
Водночас, на сайті Адміністрації Президента зареєстрували петицію проти відставки Зеленського. Цього тижня вона набрала необхідну кількість голосів.