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Створили петицію проти відставки Зеленського

Створили петицію проти відставки Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. На сайті Адміністрації Президента зареєстровано петицію “За скасування петиції № 22/053360-еп “За відставку Президента України Володимира Зеленського”, передає УНН.

Сьогодні була зареєстрована петиція “За скасування петиції № 22/053360-еп “За відставку Президента України Володимира Зеленського”. Станом на 20:02 23 травня вона набрала 2 162 голосів з 25000 необхідних.

“Пропоную скасувати петицію № 22/053360-еп „За відставку Президента України Володимира Зеленського“, яка організована корупціонерами та цими ж корупціонерами підписується.

Шановний Володимир Олександрович! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміло працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба”, — зазначає автор.

Нагадаємо, петиція “За відставку Президента України Володимира Зеленського” набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Додамо, це не єдина петиція щодо відставки Зеленського. Відучора йде збір підписів під петицією “Відставка Президента України Володимира Зеленського у разі невиконання своїх обіцянок”.

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