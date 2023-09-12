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Песик, якого врятували з-під завалів після обстрілу в Сумах, - помер

Київ • УНН

 • 473183 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Песик, який постраждав від обстрілу в Сумах, - помер, повідомили в благодійній організації UAnimals, передає УНН.

Деталі

Лікар повідомив, що травми собаки були дуже серйозними. Орієнтовний вік тварини — 10 років, тож їй було складно боротися з пораненнями та стресом від обстрілу. На відео — собака вчора, 11 вересня. Сьогодні його вже немає.

Доповнення

8 вересня російська ракета влучила в житлові будинки у Сумах. Надзвичайники врятували двох людей і цього собаку.

"Жінка, яку визволили з-під завалів, згодом померла у лікарні. Нам дуже шкода, що не вдалося врятувати життя. UAnimals співчуває власникові собаки та всім, хто втратив тварин унаслідок російської агресії", - додали у благодійній організації.

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