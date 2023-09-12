Песик, которого спасли из-под завалов после обстрела в Сумах, - умер

Детали

Врач сообщил, что травмы собаки были очень серьезными. Ориентировочный возраст животного — 10 лет, поэтому ему было сложно бороться с ранениями и стрессом от обстрела. На видео — собака вчера, 11 сентября. Сегодня ее уже нет.

Дополнение

8 сентября российская ракета попала в жилые дома в Сумах. Чрезвычайники спасли двух людей и эту собаку.

"Женщина, которую освободили из-под завалов, впоследствии умерла в больнице. Нам очень жаль, что не удалось спасти жизнь. UAnimals сочувствует владельцу собаки и всем, кто потерял животных в результате российской агрессии", - добавили в благотворительной организации.

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