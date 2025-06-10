Перший іноземний голова МЗС відвідав Херсон після деокупації: литовський міністр приїхав до міста з Сибігою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом відвідали Херсон та область. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Сибіги у соцмережі X.

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Сибіга зазначив, що його литовський колега Кястутіс Будріс став першим міністром закордонних справ, який відвідав місто після його деокупації восени 2022 року.

"Кестутіс став першим міністром закордонних справ, який відвідав місто з моменту його деокупації восени 2022 року. Це потужний знак солідарності з нашим народом на тлі постійного російського терору проти Херсона", – заявив міністр.

Під час візиту делегація ознайомилась із ситуацією на місці.

"Ми відвідали об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземне пологове відділення. Ми також вшанували пам'ять мужніх захисників Херсона та нашої свободи", – написав Сибіга.

Окремо він наголосив на важливості прямого діалогу з місцевими жителями: "Перебуваючи в місті, ми слухали людей, зустрічалися з місцевою владою, обговорювали пріоритетні потреби та зосереджувалися на конкретних кроках щодо збільшення міжнародної допомоги Херсону".

Міністр підкреслив, що, попри постійні атаки з боку росії, місто продовжує жити.

"Незважаючи на всі труднощі війни, Херсон живе, працює та тримається. Такі хоробрі міста та люди справді дають уявлення про справжній український дух та стійкість", - зазначив голова МЗС.

У дописі Сибіга подякував Литві за підтримку України.

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