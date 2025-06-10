Первый иностранный глава МИД посетил Херсон после деоккупации: литовский министр приехал в город с Сибигой
Киев • УНН
Андрей Сибига и Кястутис Будрис ознакомились с ситуацией в городе, посетили объекты инфраструктуры и обсудили увеличение помощи. Литовский министр стал первым, кто посетил Херсон после деоккупации.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом посетили Херсон и область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети X.
Детали
Сибига отметил, что его литовский коллега Кястутис Будрис стал первым министром иностранных дел, посетившим город после его деоккупации осенью 2022 года.
"Кястутис стал первым министром иностранных дел, посетившим город с момента его деоккупации осенью 2022 года. Это мощный знак солидарности с нашим народом на фоне постоянного российского террора против Херсона", – заявил министр.
В ходе визита делегация ознакомилась с ситуацией на месте.
"Мы посетили объект критической инфраструктуры, подземную школу и подземное родильное отделение. Мы также почтили память мужественных защитников Херсона и нашей свободы", – написал Сибига.
Отдельно он отметил важность прямого диалога с местными жителями: "Находясь в городе, мы слушали людей, встречались с местными властями, обсуждали приоритетные потребности и сосредотачивались на конкретных шагах по увеличению международной помощи Херсону".
Министр подчеркнул, что, несмотря на постоянные атаки со стороны россии, город продолжает жить.
"Несмотря на все трудности войны, Херсон живет, работает и держится. Такие храбрые города и люди действительно дают представление о настоящем украинском духе и стойкости", - отметил глава МИД.
В заметке Сибига поблагодарил Литву за поддержку Украины.
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