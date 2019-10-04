Перше засідання нових членів ЦВК відбудеться орієнтовно о 16 годині

"4 жовтня, орієнтовно о 16:00, відбудеться перше засідання новообраного складу Центральної виборчої комісії, на якому передбачається обрання голови Комісії, заступників голови та секретаря ЦВК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, новообрані члени ЦВК проведуть збори сьогодні о 15:00.

Додамо, 4 жовтня Рада проголосувала за новий склад ЦВК.

На новообраних членів ЦВК чекатиме спецперевірка.