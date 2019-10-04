Перше засідання нових членів ЦВК відбудеться орієнтовно о 16 годині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Перше засідання нових членів Центральної виборчої комісії відбудеться орієнтовно о 16 годині у п'ятницю, 4 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"4 жовтня, орієнтовно о 16:00, відбудеться перше засідання новообраного складу Центральної виборчої комісії, на якому передбачається обрання голови Комісії, заступників голови та секретаря ЦВК", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, новообрані члени ЦВК проведуть збори сьогодні о 15:00.
Додамо, 4 жовтня Рада проголосувала за новий склад ЦВК.
На новообраних членів ЦВК чекатиме спецперевірка.