На новообраних членів ЦВК чекатиме спецперевірка – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Відповідно до норм законодавства, члени Центральної виборчої комісії проходитимуть спецперевірку вже після їх обрання. Про це заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Це питання врегульоване законом – вона (спецперевірка членів ЦВК – ред.) буде проходити вже після призначення. Це законодавча колізія, ми будемо це обговорювати", - зазначив Качура.
За його словами, кандидати в ЦВК подавали свої декларації в НАЗК, крім того, перевірку членів Центрвиборчкому проводить СБУ. При цьому він додав, що профільний комітет побачив і оцінив біографічні довідки членів ЦВК напередодні голосування.
Нагадаємо, новопризначені члени Центральної виборчої комісії склали присягу. Це відбулося під час засідання Верховної Ради.