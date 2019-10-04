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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На новообраних членів ЦВК чекатиме спецперевірка – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Відповідно до норм законодавства, члени Центральної виборчої комісії проходитимуть спецперевірку вже після їх обрання. Про це заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

На новообраних членів ЦВК чекатиме спецперевірка – нардеп

"Це питання врегульоване законом – вона (спецперевірка членів ЦВК – ред.) буде проходити вже після призначення. Це законодавча колізія, ми будемо це обговорювати", - зазначив Качура.

За його словами, кандидати в ЦВК подавали свої декларації в НАЗК, крім того, перевірку членів Центрвиборчкому проводить СБУ. При цьому він додав, що профільний комітет побачив і оцінив біографічні довідки членів ЦВК напередодні голосування.

Нагадаємо, новопризначені члени Центральної виборчої комісії склали присягу. Це відбулося під час засідання Верховної Ради.

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