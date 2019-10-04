На вновь избранных членов ЦИК ждет спецпроверка - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Согласно нормам законодательства, члены Центральной избирательной комиссии будут проходить спецпроверку уже после их избрания. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Этот вопрос урегулирован законом - она (спецпроверка членов ЦИК - ред.) Будет проходить уже после назначения. Это законодательная коллизия, мы будем это обсуждать", - отметил Качура.
По его словам, кандидаты в ЦИК подавали свои декларации в Назка, кроме того, проверку членов Центризбиркома проводит СБУ. При этом он добавил, что профильный комитет увидел и оценил биографические справки членов ЦИК накануне голосования.
Напомним, члены Центральной избирательной комиссии принесли присягу. Это произошло во время заседания Верховной Рады.