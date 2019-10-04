Новопризначені члени ЦВК склали присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Новопризначені члени Центральної виборчої комісії склали присягу. Це відбулося під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
З трибуни Верховної Ради текст присяги зачитали Оксана Боярчук, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукарь, Сергій Постівий, Юрій Фрицький.
Після складання присяги членами ЦВК спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні до 12:30.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський.