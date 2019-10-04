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Новоназначенные члены ЦИК принесли присягу

Киев • УНН

 • 13870 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Новоназначенные члены Центральной избирательной комиссии принесли присягу. Это произошло во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Новоназначенные члены ЦИК принесли присягу

С трибуны Верховной Рады текст присяги зачитали Оксана Боярчук, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармаза, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукарь, Сергей Постивый, Юрий Фрицкий.

После принятия присяги членами ЦИК спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании до 12:30.

Напомним, сегодня народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский.

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