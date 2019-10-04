Первое заседание новых членов ЦИК состоится ориентировочно в 16 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Первое заседание новых членов Центральной избирательной комиссии состоится ориентировочно в 16 часов в пятницу, 4 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"4 октября, ориентировочно в 16:00, состоится первое заседание новоизбранного состава Центральной избирательной комиссии, на котором предполагается избрание председателя Комиссии, заместителей председателя и секретаря ЦИК", - говорится в сообщении.
Напомним, новоизбранные члены ЦИК проведут собрание сегодня в 15:00.
Добавим, 4 октября Рада проголосовала за новый состав ЦИК.
Новоизбранных членов ЦИК ждет спецпроверка.