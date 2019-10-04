Новообрані члени ЦВК проведуть збори сьогодні о 15:00
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Новообрані члени Центральної виборчої комісії проведуть першу спільну зустріч сьогодні о 15:00 для узгодження організаційних питань. Про це повідомив новообраний член ЦВК Юрій Мірошниченко журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Члени ЦВК щойно ухвалили рішення збиратися на 3 годину у приміщенні Центральної виборчої комісії", - зазначив Мірошниченко.
За його словами, вже на цих зборах новопризначені члени Центрвиборчкому ухвалять всі рішення, пов'язанні з проведенням засідань і кадрових призначень.
Нагадаємо, сьогодні народні депутати на засіданні Верховної Ради проголосували за призначення всіх 17 членів Центральної виборчої комісії, кандидатури яких вніс Президент України Володимир Зеленський. Також новопризначені члени ЦВК сьогодні склали присягу.