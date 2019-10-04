Новоизбранные члены ЦИК проведут собрание сегодня в 15:00
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии проведут первую совместную встречу сегодня в 15:00 для согласования организационных вопросов. Об этом сообщил новоизбранный член ЦИК Юрий Мирошниченко журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Члены ЦИК только приняли решение собираться на 3 часа в помещении Центральной избирательной комиссии", - отметил Мирошниченко.
По его словам, уже в этом собрании новоназначенные члены Центризбиркома примут все решения, связанные с проведением заседаний и кадровых назначений.
Напомним, сегодня народные депутаты на заседании Верховной Рады проголосовали за назначение всех 17 членов Центральной избирательной комиссии, кандидатуры которых внес Президент Украины Владимир Зеленский. Также новоназначенные члены ЦИК сегодня приняли присягу.