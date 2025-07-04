Переводили військових до тилу за 15 тис дол: викрито шахраїв, що зловживали у роботі ЗСУ
Київ • УНН
Двох братів викрито на організації схеми переведення військовослужбовців з бойових частин до тилових підрозділів за 15 тисяч доларів США. Вони оформляли фіктивну медичну документацію через зв'язки у Головному військовому клінічному госпіталі.
Підозрюваних у організації схеми переведення військовослужбовців з бойових частин до тилових підрозділів було затримано під час отримання частини неправомірної вигоди.
Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками СБУ за оперативного супроводу військової Контррозвідки СБУ викрили двох братів, які завдяки звʼязкам у Головному військовому клінічному госпіталі налагодили механізм переведення військовослужбовців з бойових підрозділів до тилових частин.
За даними слідства, підозрювані шукали "клієнтів", яким за неправомірну вигоду забезпечували оформлення фіктивної медичної документації. Це відкривало шлях до постановлення недостовірних діагнозів щодо наявних захворювань та давало підстави перевестися з бойових частин до тилових підрозділів. Такі "послуги" коштували 15 тис доларів США.
Фігурантам повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо
Викрито схему переведення військових у тил за гроші. Серед фігурантів - колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ. Вартість послуги складала 8 тис. доларів.