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Переводили военных в тыл за 15 тыс. долл.: разоблачены мошенники, злоупотреблявшие в работе ВСУ

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Два брата разоблачены в организации схемы перевода военнослужащих из боевых частей в тыловые подразделения за 15 тысяч долларов США. Они оформляли фиктивную медицинскую документацию через связи в Главном военном клиническом госпитале.

Переводили военных в тыл за 15 тыс. долл.: разоблачены мошенники, злоупотреблявшие в работе ВСУ

Подозреваемые в организации схемы перевода военнослужащих из боевых частей в тыловые подразделения были задержаны во время получения части неправомерной выгоды.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками СБУ при оперативном сопровождении военной Контрразведки СБУ разоблачили двух братьев, которые благодаря связям в Главном военном клиническом госпитале наладили механизм перевода военнослужащих из боевых подразделений в тыловые части.

По данным следствия, подозреваемые искали "клиентов", которым за неправомерную выгоду обеспечивали оформление фиктивной медицинской документации. Это открывало путь к постановке недостоверных диагнозов относительно имеющихся заболеваний и давало основания перевестись из боевых частей в тыловые подразделения. Такие "услуги" стоили 15 тыс. долларов США.

Фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Разоблачена схема перевода военных в тыл за деньги. Среди фигурантов - бывший заместитель начальника штаба одного из командований видов войск ВСУ. Стоимость услуги составляла 8 тыс. долларов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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